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Тренер «Сан-Хосе» покинул должность из-за невозможности вакцинироваться от коронавируса

16:30
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Ассистент главного тренера «Сан-Хосе» Роки Томпсон не сможет продолжить работу в клубе из-за отсутствия возможности вакцинирования к новому сезону НХЛ.

«В соответствии с новыми протоколами лиги мне не разрешено исполнять свои обязанности в тренерском штабе «Шаркс» в настоящее время. У меня не будет никаких дальнейших комментариев по этому поводу», — сказал Томпсон.

Томпсон получил медицинское исключение, не позволяющее ему вакцинироваться до начала нового сезона НХЛ.

В протоколах НХЛ на сезон-2021/2022 появился пункт, в котором указано, что любой человек, чья работа или доступ требует, чтобы он находился в непосредственной близости с игроками, должен быть вакцинирован от COVID-19.

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Иван Шитик все материалы автора

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