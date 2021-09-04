Тренер «Сан-Хосе» покинул должность из-за невозможности вакцинироваться от коронавируса

Ассистент главного тренера «Сан-Хосе» Роки Томпсон не сможет продолжить работу в клубе из-за отсутствия возможности вакцинирования к новому сезону НХЛ.

«В соответствии с новыми протоколами лиги мне не разрешено исполнять свои обязанности в тренерском штабе «Шаркс» в настоящее время. У меня не будет никаких дальнейших комментариев по этому поводу», — сказал Томпсон.

Томпсон получил медицинское исключение, не позволяющее ему вакцинироваться до начала нового сезона НХЛ.

В протоколах НХЛ на сезон-2021/2022 появился пункт, в котором указано, что любой человек, чья работа или доступ требует, чтобы он находился в непосредственной близости с игроками, должен быть вакцинирован от COVID-19.