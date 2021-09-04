Гертл не хочет подписывать новый контракт с «Сан-Хосе»

Нападающий Томаш Гертл может покинуть клуб. Пока он отказывается вести переговоры о новом контракте с клубом, информирует The Athletic.

Ранее сообщалось, что несколько ключевых игроков сказали руководству, что не хотят быть частью «Шаркс» в будущем, если форвард Эвандер Кейн останется в клубе. В число недовольных входит и 27-летний чех.

В минувшем сезоне Гертл занял второе место в списке лучших бомбардиров команды, набрав 43 (19+24) балла в 50 играх. Его контракт с зарплатой в 5,625 миллиона долларов рассчитан еще на сезон.