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Гертл не хочет подписывать новый контракт с «Сан-Хосе»

17:08
Томаш Гертл. Фото Getty Images
Томаш Гертл. Фото Getty Images
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Нападающий Томаш Гертл может покинуть клуб. Пока он отказывается вести переговоры о новом контракте с клубом, информирует The Athletic.

Ранее сообщалось, что несколько ключевых игроков сказали руководству, что не хотят быть частью «Шаркс» в будущем, если форвард Эвандер Кейн останется в клубе. В число недовольных входит и 27-летний чех.

В минувшем сезоне Гертл занял второе место в списке лучших бомбардиров команды, набрав 43 (19+24) балла в 50 играх. Его контракт с зарплатой в 5,625 миллиона долларов рассчитан еще на сезон.

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Иван Шитик все материалы автора

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