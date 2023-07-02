«Питтсбург» подписал двухлетний контракт с Коппаненом

Форвард Йоона Коппанен подписал контракт с «Питтсбургом», сообщается на официальном сайте НХЛ.

Соглашение с 25-летним финном рассчитано на два года с зарплатой в 775 тысяч долларов.

В минувшем сезоне Коппанен провел за «Бостон» 5 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и отметился результативной передачей. Также в 64 матчах за фарм-клуб «Брюинз» в АХЛ он набрал 35 (12+23) очков.