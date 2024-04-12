«Флорида» — «Коламбус»: видеообзор матча

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«Флорида» выиграла у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. «Блю Джэкетс» потерпели третье поражение подряд.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил все 25 бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.

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