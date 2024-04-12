«Рейнджерс» — «Филадельфия»: видеообзор матча

«Рейнджерс» на своем льду проиграли «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4. «Флайерз» прервали свою неудачную серию из восьми поражений.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Единственная шайба хозяев на счету российского нападающего Артемий Панарина. Теперь у него в этом сезоне 117 (47+70) очков.

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