Кучеров набрал 2 очка в первом периоде матча с «Оттавой» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров

«Тампа-Бэй» выигрывает у «Оттавы» после первого периода в матче регулярного чемпионата НХЛ. Счет на табло — 2:1.

В обоих голах «Лайтнинг» поучаствовал российский нападающий Никита Кучеров, отметившийся двумя голевыми передачами. Теперь у него 141 (43+98) очков в этом сезоне.

30-летний россиянин продолжает лидировать в гонке бомбардиров, опережая Нэйтана Маккиннона из «Колорадо» на 4 очка. У канадца 137 (51+86) очков.