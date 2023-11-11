«Миннесота» проиграла «Баффало». Капризов набрал 2 очка

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«Баффало» на своем льду обыграла «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Уайлд» потерпели второе поражение подряд.

Российский нападающий Кирилл Капризов поучаствовал в обоих голах своей команды, набрав 2 (1+1) очка.

«Баффало» набрал 15 очков и занимает 8-е место в Восточной конференции. «Миннесота» идет на 11-й строчке в Западной конференции — 12 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Миннесота» — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Голы: Йокихарью — 2 (Пауэр), 18:02 — 1:0. Капризов — 5 (бол., Болди, Зуккарелло), 19:30 — 1:1. Скиннер — 7 (Петерка), 39:02 — 2:1. Петерка — 6 (Томпсон, Скиннер), 43:33 — 3:1. Эрикссон Эк — 8 (бол., Капризов, Зуккарелло), 52:27 — 3:2.

Вратари: Леви — Густавссон (58:15).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 25 (11+6+8) — 35 (10+14+11).

Наши: — - Капризов (20.56/4/-1).

11 ноября. Баффало. KeyBank Center. 17031 зритель.