«Флорида» переиграла «Калгари». Бобровский сделал 47 сэйвов
«Флорида» выиграла у «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2. «Пантерз» одержали четвертую победу кряду.
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 47 из 49 бросков по своим воротам.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Флорида» — «Калгари» — 6:2 (3:2, 1:0, 2:0)
Голы: Хернквист — 6 (бол., Юбердо, Экблад), 5:58 — 1:0. Годро — 14 (Ткачак, Шилингтон), 7:03 — 1:1. Коулмэн — 5 (Баклунд, Задоров), 10:04 — 1:2. Дюклер — 13 (Форслинг, Монтур), 13:01 — 2:2. Торнтон — 4 (бол., Монтур, Верхэге), 18:51 — 3:2. Ломберг — 3 (Луостаринен, Монтур), 39:43 — 4:2. Хернквист — 7, 45:47 — 5:2. Карлссон — 2 (Верхэге, Лунделл), 53:04 — 6:2.
Вратари: Бобровский — Маркстрем.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 45 (16+21+8) — 49 (14+16+19).
Наши: Мамин (13.31/1/0) — Задоров (18.04/1/0).
5 января. Майами. FLA Live Arena.
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