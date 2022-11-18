«Даллас» выиграл у «Флориды». Бобровский пропустил 4 шайбы за период

«Флорида» на своем льду проиграла «Далласу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:6.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский начал встречу в стартовом составе. Однако он был заменен после первого периода, в котором пропустил четыре шайбы и сделал 7 сэйвов.