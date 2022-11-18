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Сегодня, 05:56

«Коламбус» переиграл «Монреаль». Чинахов сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Коламбус» обыграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4. «Канадиенс» потерпели второе поражение подряд. «Блю Джэкетс» одержали вторую победу кряду.

Российский нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов отметился одной голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Монреаль» — 6:4 (2:0, 0:2, 4:2)

Голы: Силлинджер — 2 (Гудбрэнсон, Кристиансен), 7:28 — 1:0. Нюквист — 3 (Байрейтер, Чинахов), 16:19 — 2:0. Харрис — 1 (Сузуки, Слафковски), 33:35 — 2:1. Андерсон — 5 (бол., Галлахер, Дворак), 39:57 — 2:2. Дженнер — 7 (Джонсон, Годро), 46:36 — 3:2. Галлахер — 3 (Дворак, Хоффман), 49:27 — 3:3. Керали — 4 (Робинсон), 50:09 — 4:3. Оливье — 1 (Керали), 51:09 — 5:3. Сузуки — 11 (Дак, Ковачевич), 51:17 — 5:4. Керали — 5 (п.в.), 57:47 — 6:4.

Вратари: Корписало — Монтембо (57:37 — 57:47, 57:57).

Штраф: 11 — 9.

Броски: 29 (11+9+9) — 42 (11+13+18).

Наши: Гавриков (25.57/0/+3), Чинахов (14.05/2/+1) — Дадонов (15.02/1/-1).

18 ноября. Коламбус. Nationwide Arena. 14914 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Монреаль Канадиенс
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3 Каролина 17 10 7 22
4 Рейнджерс 17 8 9 19
5 Филадельфия 17 7 10 17
6 Вашингтон 18 7 11 16
7 Питтсбург 16 6 10 15
8 Коламбус 16 6 10 13
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 17 15 2 30
2 Тампа-Бэй 17 10 7 21
3 Торонто 17 9 8 21
4 Флорида 16 9 7 19
5 Детройт 16 7 9 18
6 Монреаль 17 8 9 17
7 Баффало 17 7 10 14
8 Оттава 16 6 10 13
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1 Даллас 16 9 7 20
2 Виннипег 14 9 5 19
3 Колорадо 15 9 6 19
4 Миннесота 16 7 9 16
5 Нэшвилл 16 7 9 15
6 Чикаго 16 6 10 15
7 Сент-Луис 15 7 8 14
8 Аризона 15 6 9 13
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 17 13 4 26
2 Лос-Анджелес 19 11 8 23
3 Сиэтл 16 8 8 19
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Бостон – Филадельфия
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18.11 03:00
Каролина – Колорадо
 2 : 3 ОТ
18.11 03:00
Коламбус – Монреаль
 6 : 4
18.11 03:00
Тампа-Бэй – Калгари
 4 : 1
18.11 03:00
Торонто – Нью-Джерси
 2 : 3 ОТ
18.11 03:00
Флорида – Даллас
 4 : 6
18.11 04:00
Виннипег – Анахайм
 - : -
18.11 04:00
Миннесота – Питтсбург
 - : -
18.11 04:00
Нэшвилл – Айлендерс
- : -
18.11 04:00
Сент-Луис – Вашингтон
 - : -
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Вегас – Аризона
 - : -
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- : -
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