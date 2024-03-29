«Флорида» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ

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«Айлендерс» на выезде выиграли у «Флориды» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Пантерз» потерпели второе поражение подряд.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Айлендерс» набрали 77 очков и занимают 10-е место в Восточной конференции. «Флорида» идет на 4-й строчке — 97 очков.

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