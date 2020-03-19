Флери выделит 100 тысяч долларов сотрудникам арены «Вегаса»

Вратарь «Вегаса» Марк-Андре Флери выделит 100 тысяч долларов сотрудникам домашней арены клуба, сообщает официальный сайт «Голден Найтс». «Вегас» планирует возместить убытки работникам, которые потеряют заработок из-за паузы в сезоне, вызванной эпидемией коронавируса.

Всего «Вегас» планирует собрать не меньше 500 тысяч.

Ранее вратарь «Флориды» Сергей Бобровский также выделил 100 тысяч работникам арены «Пантерз».

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 227 764 человек. Умерших — 9 308, выздоровевших — 85 985. В России на данный момент 199 случаев заражения, один человек умер.

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