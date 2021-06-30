Капризов выиграл «Колдер Трофи»

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов стал лауреатом «Колдер Трофи», сообщает официальный сайт НХЛ.

Также на награду претендовали нападающий «Далласа» Джейсон Робертсон и голкипер «Каролины» Алекс Неделькович.

The 2021 Calder Memorial Trophy goes to Kirill Kaprizov as the League's top first-year player! #NHLAwards pic.twitter.com/iQlRSFVA48 — NHL (@NHL) June 29, 2021

24-летний Капризов в текущем сезоне набрал 51 (27+24) очко в 55 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф у него 7 матчей и 3 (2+1) очков.

«Колдер Трофи» — награда, ежегодно вручаемая игроку, наиболее ярко проявившему себя среди тех, кто проводит первый полный сезон в составе клуба Национальной хоккейной лиги.

Хоккеист не может быть номинирован на приз, если он сыграл 25 игр в одном из предшествующих сезонов или более 6 игр в любых двух предыдущих сезонах. Претенденту не может быть более 26 лет.