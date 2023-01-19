Флери: «Надеюсь, Овечкин доберется до рекорда Гретцки»

Вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери рассказал об игре против форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, а также о его преследовании рекорда Уэйна Гретцки.

«Я думаю, что он этого заслуживает. Он делает свою работу долгое время и последовательно каждый сезон, так что, надеюсь, он доберется до рекорда Гретцки. Он никогда не сбавлял обороты, не пропускает игры. Каждый сезон он стабильно забивает голы, и его броски по-прежнему потрясающие. Мне нравится играть против него», — приводит слова Флери официальный сайт НХЛ.

Отметим, Флери за свою карьеру пропустил 25 шайб от Овечкина — самый большой показатель среди всех вратарей лиги.

37-летний россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. В его активе 810 голов. Лидером является Уэйн Гретцки (894 шайб).