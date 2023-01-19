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«Айлендерс» проиграли «Бостону». Варламов сделал 20 сэйвов

Варламов сделал 20 сэйвов в проигранном матче «Айлендерс» против «Бостона»
Евгений Козинов
Корреспондент
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19 января. «Айлендерс» — «Бостон» — 1:4.
Фото USA Today Sports

«Айлендерс» на своем льду проиграли «Бостону» в матч регулярного чемпионата НХЛ — 1:4. Встреча прошла на «UBS Арене» в Нью-Йорке.

Российский голкипер хозяев Семен Варламов отразил 20 из 24 бросков по своим воротам.

«Бостон» идет на первом месте в Восточной конференции — 74 очка. «Айлендерс» располагаются на 9-й строчке — 50 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Бостон» — 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

Голы: Паризе — 13 (Ахо, Пажо), 15:41 — 1:0. Макэвой — 3 (Грызлик, Койл), 27:48 — 1:1. Форборт — 3 (Крейчи, Заха), 31:00 — 1:2. Маршан — 15 (бол., Пастрняк, Макэвой), 45:03 — 1:3. Фредерик — 10 (Койл, Смит), 55:38 — 1:4.

Вратари: Варламов — Ульмарк.

Штраф: 8 — 14.

Броски: 27 (10+10+7) — 24 (6+9+9).

Наши: Романов (18.42/0/0) — -.

19 января. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителе

Семен Варламов
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 44 27 17 62
2 Нью-Джерси 44 29 15 61
3 Рейнджерс 45 25 20 57
4 Вашингтон 47 24 23 54
5 Питтсбург 44 22 22 51
6 Айлендерс 46 23 23 50
7 Филадельфия 45 19 26 45
8 Коламбус 44 13 31 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 44 35 9 74
2 Торонто 45 27 18 61
3 Тампа-Бэй 42 28 14 57
4 Флорида 46 21 25 47
5 Баффало 43 21 22 45
6 Детройт 43 18 25 44
7 Оттава 44 20 24 43
8 Монреаль 45 19 26 41
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 45 29 16 59
2 Даллас 45 26 19 59
3 Миннесота 43 25 18 54
4 Нэшвилл 44 21 23 48
5 Колорадо 42 22 20 47
6 Сент-Луис 45 22 23 47
7 Аризона 44 14 30 33
8 Чикаго 42 12 30 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 45 28 17 58
2 Сиэтл 44 26 18 56
3 Лос-Анджелес 46 25 21 56
4 Эдмонтон 46 25 21 53
5 Калгари 45 21 24 51
6 Ванкувер 43 18 25 39
7 Сан-Хосе 45 13 32 35
8 Анахайм 45 12 33 29
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23.01
24.01
19.01 03:00
Оттава – Питтсбург
 5 : 4 ОТ
19.01 03:30
Айлендерс – Бостон
 1 : 4
19.01 05:30
Калгари – Колорадо
 - : -
19.01 06:00
Ванкувер – Тампа-Бэй
 - : -
19.01 06:00
Сан-Хосе – Даллас
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 46 84
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 44 70
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 44 63
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 46 38
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 44 35
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

43 32
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 29 1.88
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 18 2.15
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 33 2.21
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