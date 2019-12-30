«Филадельфия» в овертайме обыграла «Анахайм»

«Анахайм» на своем льду уступил «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:2 ОТ). Победу в овертайме принес гол Кевина Хейса.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Филадельфия» — 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Гудбрэнсон — 3 (Хенрик), 0:35 — 1:0. Кутюрье — 10 (Ворачек, Жиру), 9:45 — 1:1. Хэйс — 12 (Ворачек), 63:53 — 1:2.

Вратари: Гибсон — Эллиотт.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 28 (8+5+13+2) — 35 (9+14+8+4).

Наши: — - Воробьев (13.26/2/0), Проворов (28.40/1/0).

30 декабря. Анахайм. Honda Center.