Три очка Проворова не спасли «Филадельфию» от поражения в матче с «Торонто»

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Торонто» со счетом 3:6.

В составе «Флайерз» 3 (2+1) очка набрал защитник Иван Проворов. У «Мэйпл Ливз» 3 (1+2) очка на счету Моргана Райлли, Илья Любушкин и Илья Михеев завершили встречу с показателем полезности «+1».

После этого матча «Филадельфия» с 53 очками занимает 15-е место в Восточной конференции, «Торонто» с 93 очками — на третьей строчке.