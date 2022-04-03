Проворов в матче с «Торонто» оформил дубль

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто».

25-летний россиянин забросил шайбу на 53-й минуте и сделал счет 3:4. Ранее он забил на 35-й минуте.

На данный момент на счету Проворова 23 (7+16) очка в 65 матчах сезона.