«Филадельфия» — «Тампа»: видеообзор матча НХЛ

Читать «СЭ» в

«Тампа» на выезде переиграла «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Тампа» с 55 очками занимает 6-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 4-й строчке — 56 очков.