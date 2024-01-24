Кучеров вернулся в лидеры гонки бомбардиров в этом сезоне НХЛ
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 4 (3+1) очка в выездном матче с «Филадельфией» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
Россиянин набрал 80 (31+49) очков в этом сезоне лиги и вернулся на первое место в списке бомбардиров. Кучеров опередил нападающего «Колорадо» Нэйтана Маккиннона — 77 (26+51) очков.
В топ-5 идут — Давид Пастрняк из «Бостона» (67 очков), Джей Ти Миллер из «Ванкувера» (63) и Артемий Панарин из «Рейнджерс» (62).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|46
|29
|17
|60
|2
|Филадельфия
|48
|25
|23
|56
|3
|Каролина
|45
|25
|20
|55
|4
|Нью-Джерси
|45
|24
|21
|51
|5
|Айлендерс
|47
|20
|27
|51
|6
|Вашингтон
|45
|22
|23
|50
|7
|Питтсбург
|44
|21
|23
|48
|8
|Коламбус
|45
|14
|31
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|46
|29
|17
|67
|2
|Флорида
|46
|28
|18
|60
|3
|Тампа-Бэй
|48
|25
|23
|55
|4
|Торонто
|45
|23
|22
|54
|5
|Детройт
|47
|24
|23
|53
|6
|Монреаль
|47
|19
|28
|45
|7
|Баффало
|46
|20
|26
|44
|8
|Оттава
|43
|18
|25
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|45
|30
|15
|64
|2
|Колорадо
|47
|30
|17
|63
|3
|Даллас
|47
|28
|19
|62
|4
|Нэшвилл
|47
|25
|22
|51
|5
|Аризона
|45
|23
|22
|49
|6
|Миннесота
|47
|21
|26
|47
|7
|Сент-Луис
|44
|22
|22
|46
|8
|Чикаго
|47
|14
|33
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|47
|32
|15
|68
|2
|Вегас
|48
|28
|20
|62
|3
|Эдмонтон
|42
|26
|16
|53
|4
|Лос-Анджелес
|44
|22
|22
|53
|5
|Калгари
|46
|21
|25
|47
|6
|Сиэтл
|46
|19
|27
|47
|7
|Анахайм
|46
|15
|31
|31
|8
|Сан-Хосе
|47
|12
|35
|28
Результаты / календарь
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28.01
29.01
|24.01
|03:00
|
Филадельфия – Тампа-Бэй
|3 : 6
|24.01
|03:00
|
Детройт – Даллас
|4 : 5
|24.01
|03:00
|
Монреаль – Оттава
|1 : 4
|24.01
|03:30
|
Айлендерс – Вегас
|2 : 3
|24.01
|04:00
|
Миннесота – Вашингтон
|5 : 3
|24.01
|05:00
|
Эдмонтон – Коламбус
|- : -
|24.01
|05:00
|
Калгари – Сент-Луис
|- : -
|24.01
|06:00
|
Анахайм – Баффало
|- : -
|24.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Рейнджерс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|47
|80
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|47
|77
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|46
|67
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|44
|38
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|46
|34
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|47
|31
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|8
|1.76
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