Кучеров вернулся в лидеры гонки бомбардиров в этом сезоне НХЛ

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 4 (3+1) очка в выездном матче с «Филадельфией» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

Россиянин набрал 80 (31+49) очков в этом сезоне лиги и вернулся на первое место в списке бомбардиров. Кучеров опередил нападающего «Колорадо» Нэйтана Маккиннона — 77 (26+51) очков.

В топ-5 идут — Давид Пастрняк из «Бостона» (67 очков), Джей Ти Миллер из «Ванкувера» (63) и Артемий Панарин из «Рейнджерс» (62).