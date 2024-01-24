Кучеров признан первой звездой матча «Филадельфия» — «Тампа-Бэй»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Филадельфия» — «Тампа-Бэй» (3:6).

Первой звездой признан российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров. 30-летний россиянин оформил хет-трик и сделал одну голевую передачу.

Второй звездой стал Брэйден Пойнт, набравший 2 (1+1) очка в составе победителей. Замкнул тройку форвард «Флайерз» Кэм Аткинсон, который забросил одну шайбу и сделал голевую передачу.