«Бостон» дома проиграл «Детройту» в матче НХЛ

«Бостон» на домашнем льду не смог обыграть «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5.

У «Брюинз» голы забили Джейк Дебраск и Дэнтон Хайнен.

За «Ред Уингз» по 2 (1+1) очка набрали Джей Ти Комфер, Алекс Дебринкэт и Робби Фаббри. Еще по шайбе забросили Дилан Ларкин и Дэвид Перрон. Российский форвард команды Клим Костин провел на льду 8 минут 14 секунд и не набрал очков.

«Детройт» поднялся на пятое место в таблице «Востока», набрав 23 очка в 19 матчах. «Бостон» находится на первой строчке (31 очко).