9 января «Филадельфия» на территории своей арены «Уэллс Фарго Центр» примет «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра начнется в 03.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция противостояния «Филадельфия» — «Питтсбург» пройдет в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями встречи НХЛ можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

«Пингвинз» тренера Майка Салливана с 42 очками находятся на 12-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Флайерз» под руководством Джона Тортореллы набрали 46 баллов, располагаясь на шестом месте на Востоке.

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин в текущем сезоне провел 38 игр за команду в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 33 (14+19) очка.

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