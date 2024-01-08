В ночь на 9 января «Рейнджерс» на домашнем льду арены «Мэдисон-сквер-гарден» сыграет против «Ванкувера» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча начнется в 03.00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире и бесплатно видеотрансляцию противостояния «Рейнджерс» — «Ванкувер» можно в социальной сети «ВКонтакте». Ключевые события игры НХЛ будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Рейнджерс» тренера Питера Лавиолетта с 54 очками лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. «Кэнакс» Рика Токкета с 53 баллами находится на второй строчке на Западе.

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин принял участие в 38 играх и набрал 55 (25+30) очков.

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