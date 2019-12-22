«Филадельфия» обыграла «Оттаву», Проворов отметился результативной передачей

«Оттава» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов проиграла «Филадельфии» — 4:5. Самым результативным игроком встречи стал форвард канадской команды Тайлер Эннис, набравший 3 (1+2) очка. У Владислава Наместникова нереализованный буллит, показатель полезности «-1», 3 броска в створ и 2 силовых приема за 13.36 на льду. У Артема Анисимова бросок за 11.20. Никита Зайцев не играл из-за травмы.

У «летчиков» Джеймс ван Римсдайк оформил дубль. У Ивана Проворова результативная передача, 3 броска, 3 силовых приема и 2 блок-шота за 26.59. У Михаила Воробьева «-1» за 9.02.

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