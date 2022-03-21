«Филадельфия» не станет обменивать защитника Проворова

«Филадельфия» не рассматривает возможность обмена защитника Ивана Проворова. Хотя к российскому игроку проявляли интерес несколько клубов НХЛ, сообщает TFP.

Контракт 25-летнего Проворова рассчитан до конца сезона-2024/25. Средняя зарплата по соглашению составляет 6,75 миллиона долларов.

В этом регулярном чемпионате Проворов провел 59 матчей и набрал 20 (5+15) очков при показателе полезности «минус 8».

Напомним, что «Филадельфия» выбрала игрока в первом раунде драфта-2015 под общим 7-м номером.