Нападающий Маркус Юханссон может вернуться в «Вашингтон»

Нападающий Маркус Юханссон может вернуться в «Вашингтон», сообщает журналист Крис Джонстон.

«Столичные» проявляют интерес к 31-летнему форварду, выступающему за «Сиэтл». Контракт шведского хоккеиста с зарплатой 1,5 миллиона долларов рассчитан до конца текущего сезона.

Юханссон набрал 23 (6+17) очка при полезности «минус 22» в 51 матче нынешнего регулярного чемпионата НХЛ.

Форвард ранее выступал за «Вашингтон» с 2010 по 2017 год.