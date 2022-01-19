«Филадельфия» может обменять защитника Ристолайнена

«Филадельфия» может обменять защитника Расмуса Ристолайнена. У 27-летнего финна летом заканчивается контракт, и он склоняется к тому, чтобы выйти на рынок свободных агентов, сообщает Sportsnet.

Кэпхит нынешнего соглашения защитника составляет 5,4 миллиона долларов.

В этом сезоне он набрал 8 (1+7) очков в 35 встречах при показателе полезности «-11».

Напомним, что «Филадельфия» получила права на Ристолайнена летом в результате обмена с «Баффало». За него «Летчики» отдали защитника Роберта Хэгга, выбор в первом раунда драфта-2021 и пи второго раунда драфта-2023.