Нападающий «Виннипега» Элерс получил травму в столкновении с Орловым

Нападающий «Виннипега» Николай Элерс получил травму в столкновении с защитником «Вашингтона» Дмитрием Орловым. Россиянин попал в колено датчанину, после чего тот был вынужден покинуть лед.

Пока точные сроки восстановления 25-летнего датчанина неизвестны. Но он точно пропустит предстоящий матч против «Нэшвилла».

В этом сезоне Элерс набрал 25 (13+12) очков в 34 встречах.

Ранее стало известно, что Дисциплинарный комитет НХЛ изучит этот эпизод и может применить санкции к Орлову.