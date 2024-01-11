Ничушкин забросил 21-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Колорадо» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса».

На последней минуте первого периода шайбу забросил российский нападающий Валерий Ничушкин. Для него этот гол стал 21-м в текущем сезоне.