«Торонто» обыграл «Нэшвилл»

«Торонто» переиграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. «Мэйпл Ливз» одержали четвертую победу кряду.

Российский нападающий «Предаторз» Яков Тренин провел на льду 12 с половиной минут и отметился двумя бросками по воротам соперника.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Нэшвилл» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы: Мэттьюс — 7 (бол., Нюландер, Райлли), 7:37 — 1:0. Кампф — 3 (Каше, Керфут), 56:04 — 2:0. Марнер — 4 (п.в., Кампф, Мэттьюс), 59:37 — 3:0.

Вратари: Кэмпбелл — Сарос (57:21 — 59:37).

Штраф: 9 — 15.

Броски: 34 (13+12+9) — 24 (8+8+8).

Наши: — - Тренин (12.35/2/0).

17 ноября. Торонто. Scotiabank Arena.