«Торонто» обыграл «Нэшвилл»
05:58
«Торонто» переиграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. «Мэйпл Ливз» одержали четвертую победу кряду.
Российский нападающий «Предаторз» Яков Тренин провел на льду 12 с половиной минут и отметился двумя бросками по воротам соперника.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Нэшвилл» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Голы: Мэттьюс — 7 (бол., Нюландер, Райлли), 7:37 — 1:0. Кампф — 3 (Каше, Керфут), 56:04 — 2:0. Марнер — 4 (п.в., Кампф, Мэттьюс), 59:37 — 3:0.
Вратари: Кэмпбелл — Сарос (57:21 — 59:37).
Штраф: 9 — 15.
Броски: 34 (13+12+9) — 24 (8+8+8).
Наши: — - Тренин (12.35/2/0).
17 ноября. Торонто. Scotiabank Arena.
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