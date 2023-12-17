«Филадельфия» обыграла «Детройт»

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Детройт» со счетом 1:0.

Единственный гол на седьмой минуте забросил Кэмерон Йорк.

После этого матча «Филадельфия» с 37 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Детройт» с 34 очками — на восьмой строчке.