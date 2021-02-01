«Филадельфия» в овертайме обыграла «Айлендерс», Сорокин отразил 25 бросков

«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграла «Айлендерс» со счетом 4:3.

В составе «Флайерз» хет-трик оформил Джоэл Фараби, победную шайбу с передачи Ивана Проворова забросил Кевин Хейс. Гости ответили точными бросками Ника Ледди, Джоша Бэйли и Мэтью Бразала. Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 25 бросков.

После этого матча «Филадельфия» с 15 очками занимает второе место в Восточном дивизионе, «Айлендерс» с 8 очками — на седьмой строчке.

НХЛ

Регулярный сезон

«Филадельфия» — «Айлендерс» — 4:3 ОТ (1:0, 2:1, 0:2, 1:0)