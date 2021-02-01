«Чикаго» обыграл «Коламбус», прервав серию из трех поражений

«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Коламбус» со счетом 3:1.

В составе хозяев отличились Филипп Курашев, Пьюс Суттер и Патрик Кейн. Гости ответили точным броском Буна Дженнера.

После этого матча «Чикаго» с 9 очками занимает шестое место в Центральном дивизионе, «Коламбус» с 11 очками — на второй строчке.

НХЛ

Регулярный сезон

«Чикаго» — «Коламбус» — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)