«Чикаго» обыграл «Коламбус», прервав серию из трех поражений
05:27
«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Коламбус» со счетом 3:1.
В составе хозяев отличились Филипп Курашев, Пьюс Суттер и Патрик Кейн. Гости ответили точным броском Буна Дженнера.
После этого матча «Чикаго» с 9 очками занимает шестое место в Центральном дивизионе, «Коламбус» с 11 очками — на второй строчке.
НХЛ
Регулярный сезон
«Чикаго» — «Коламбус» — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
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