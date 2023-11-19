Фетисов: «Могильный до сих пор не может попасть в Зал славы»

Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли (дважды в качестве игрока и один раз в качестве тренера) Вячеслав Фетисов прокомментировал список действующих хоккеистов НХЛ, которые могут попасть в Зал славы. Журналист ESPN Грег Вышински включил в их число девятерых россиян.

«Все номинированные хоккеисты играют сейчас. Пускай сначала окончат карьеру, и тогда уже можно о чем-то говорить, — приводит Sport24 слова Фетисова. — Каждый из них заслуживает попасть в Зал славы. Но есть регламент: игрок, который закончил карьеру, через три года может попасть на представление комиссии, которая состоит из известных и уважаемых хоккейных людей. Не нужно ничего обсуждать раньше времени. Этим хоккеистам еще играть и играть».

Фетисов заявил, что все они заслуживают попадания в Зал славы.

«Но, например, Александр Могильный до сих пор не может туда попасть. Хотя я считаю, что он один из самых выдающихся нападающих. Конечно, иногда случаются какие-то непонятные истории, но спортивный принцип там соблюдается в первую очередь. Все наши ребята, которые сейчас в НХЛ, играют хорошо и заслуживают быть номинированными в Зал славы», — подчеркнул Фетисов.