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Сегодня, 18:58

«Миннесота» уступила «Торонто» в овертайме и потерпела пятое поражение подряд

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Матч «Миннесота» — «Торонто» в Стокгольме.
Фото USA Today Sports

«Торонто» обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Автором победной шайбы в овертайме стал форвард «Мэйпл Ливз» Вильям Нюландер.

Игра прошла в Стогкольме (Швеция) в рамках глобальной серии НХЛ.

«Торонто» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 22 очками в 17 матчах, «Миннесота» идет на 12-й строчке Запада с 14 очками в 17 играх. «Уайлд» потерпели пятое поражение подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Торонто» — 3:4 ОТ (1:2, 0:0, 2:1, 0:1)

Голы: Меррилл — 1 (Росси, Зуккарелло), 2:37 — 1:0. Мэттьюс — 14 (бол., Нюландер, Райлли), 12:43 — 1:1. Найз — 5 (Марнер, Джиордано), 18:23 — 1:2. Райлли — 3 (Мэттьюс, Марнер), 44:22 — 1:3. Миддлтон — 3 (Фолиньо, Эрикссон Эк), 46:10 — 2:3. Зуккарелло — 5 (Фэйбер, Бродин), 48:42 — 3:3. Нюландер — 12 (Райлли), 63:09 — 3:4.

Вратари: Флери — Уолл.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 36 (11+11+13+1) — 25 (14+5+4+2).

Наши: Капризов (20.13/4/+2) — -.

19 ноября. Стокгольм. Avicii Arena.

Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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НХЛ: «Миннесота» проиграла «Торонто», «Питтсбург» — «Вегас». Расписание матчей 19 и 20 ноября
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 15 12 3 25
2 Вашингтон 15 9 6 20
3 Каролина 17 10 7 20
4 Филадельфия 17 9 8 19
5 Нью-Джерси 16 8 8 17
6 Айлендерс 17 6 11 17
7 Питтсбург 16 8 8 16
8 Коламбус 18 4 14 12
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 16 13 3 28
2 Флорида 17 11 6 23
3 Торонто 17 10 7 22
4 Тампа-Бэй 18 8 10 20
5 Детройт 17 8 9 19
6 Оттава 15 8 7 16
7 Монреаль 18 7 11 16
8 Баффало 17 7 10 15
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 16 11 5 23
2 Колорадо 16 11 5 22
3 Виннипег 17 10 7 22
4 Аризона 17 8 9 18
5 Сент-Луис 16 8 8 17
6 Миннесота 17 5 12 14
7 Нэшвилл 16 6 10 12
8 Чикаго 15 5 10 10
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 18 13 5 28
2 Ванкувер 18 12 6 25
3 Лос-Анджелес 16 10 6 23
4 Анахайм 17 9 8 18
5 Сиэтл 19 7 12 18
6 Калгари 17 6 11 15
7 Эдмонтон 16 5 11 11
8 Сан-Хосе 17 3 14 7
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19.11 00:00
Тампа-Бэй – Эдмонтон
 6 : 4
19.11 03:00
Каролина – Питтсбург
 4 : 2
19.11 03:00
Нью-Джерси – Рейнджерс
3 : 5
19.11 03:00
Виннипег – Аризона
 5 : 2
19.11 03:00
Калгари – Айлендерс
4 : 5 Б
19.11 03:00
Бостон – Монреаль
 5 : 2
19.11 03:30
Вашингтон – Коламбус
 4 : 3
19.11 05:00
Даллас – Колорадо
 3 : 6
19.11 06:00
Ванкувер – Сиэтл
 3 : 4
19.11 06:30
Лос-Анджелес – Сент-Луис
 5 : 1
19.11 16:00
Миннесота – Торонто
 3 : 4 ОТ
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И О
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 18 28
Элиас Петтерссон

Элиас Петтерссон

Ванкувер

 18 28
Куинн Хьюз

Куинн Хьюз

Ванкувер

 18 28
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 17 14
Кайл Коннор

Кайл Коннор

Виннипег Джетс

 17 14
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 18 13
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 8 1.72
Джонатан Куик

Джонатан Куик

Рейнджерс

 6 2.01

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