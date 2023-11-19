«Миннесота» уступила «Торонто» в овертайме и потерпела пятое поражение подряд
«Торонто» обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.
Автором победной шайбы в овертайме стал форвард «Мэйпл Ливз» Вильям Нюландер.
Игра прошла в Стогкольме (Швеция) в рамках глобальной серии НХЛ.
«Торонто» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 22 очками в 17 матчах, «Миннесота» идет на 12-й строчке Запада с 14 очками в 17 играх. «Уайлд» потерпели пятое поражение подряд.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Торонто» — 3:4 ОТ (1:2, 0:0, 2:1, 0:1)
Голы: Меррилл — 1 (Росси, Зуккарелло), 2:37 — 1:0. Мэттьюс — 14 (бол., Нюландер, Райлли), 12:43 — 1:1. Найз — 5 (Марнер, Джиордано), 18:23 — 1:2. Райлли — 3 (Мэттьюс, Марнер), 44:22 — 1:3. Миддлтон — 3 (Фолиньо, Эрикссон Эк), 46:10 — 2:3. Зуккарелло — 5 (Фэйбер, Бродин), 48:42 — 3:3. Нюландер — 12 (Райлли), 63:09 — 3:4.
Вратари: Флери — Уолл.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 36 (11+11+13+1) — 25 (14+5+4+2).
Наши: Капризов (20.13/4/+2) — -.
19 ноября. Стокгольм. Avicii Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|15
|12
|3
|25
|2
|Вашингтон
|15
|9
|6
|20
|3
|Каролина
|17
|10
|7
|20
|4
|Филадельфия
|17
|9
|8
|19
|5
|Нью-Джерси
|16
|8
|8
|17
|6
|Айлендерс
|17
|6
|11
|17
|7
|Питтсбург
|16
|8
|8
|16
|8
|Коламбус
|18
|4
|14
|12
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|16
|13
|3
|28
|2
|Флорида
|17
|11
|6
|23
|3
|Торонто
|17
|10
|7
|22
|4
|Тампа-Бэй
|18
|8
|10
|20
|5
|Детройт
|17
|8
|9
|19
|6
|Оттава
|15
|8
|7
|16
|7
|Монреаль
|18
|7
|11
|16
|8
|Баффало
|17
|7
|10
|15
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|16
|11
|5
|23
|2
|Колорадо
|16
|11
|5
|22
|3
|Виннипег
|17
|10
|7
|22
|4
|Аризона
|17
|8
|9
|18
|5
|Сент-Луис
|16
|8
|8
|17
|6
|Миннесота
|17
|5
|12
|14
|7
|Нэшвилл
|16
|6
|10
|12
|8
|Чикаго
|15
|5
|10
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|18
|13
|5
|28
|2
|Ванкувер
|18
|12
|6
|25
|3
|Лос-Анджелес
|16
|10
|6
|23
|4
|Анахайм
|17
|9
|8
|18
|5
|Сиэтл
|19
|7
|12
|18
|6
|Калгари
|17
|6
|11
|15
|7
|Эдмонтон
|16
|5
|11
|11
|8
|Сан-Хосе
|17
|3
|14
|7
|19.11
|00:00
|
Тампа-Бэй – Эдмонтон
|6 : 4
|19.11
|03:00
|
Каролина – Питтсбург
|4 : 2
|19.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Рейнджерс
|3 : 5
|19.11
|03:00
|
Виннипег – Аризона
|5 : 2
|19.11
|03:00
|
Калгари – Айлендерс
|4 : 5 Б
|19.11
|03:00
|
Бостон – Монреаль
|5 : 2
|19.11
|03:30
|
Вашингтон – Коламбус
|4 : 3
|19.11
|05:00
|
Даллас – Колорадо
|3 : 6
|19.11
|06:00
|
Ванкувер – Сиэтл
|3 : 4
|19.11
|06:30
|
Лос-Анджелес – Сент-Луис
|5 : 1
|19.11
|16:00
|
Миннесота – Торонто
|3 : 4 ОТ
|И
|О
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|18
|28
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|18
|28
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|18
|28
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|17
|14
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|17
|14
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|18
|13
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|8
|1.72
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|6
|2.01