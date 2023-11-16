Журналист ESPN назвал хоккеистов из России, которые могут попасть в Зал славы

Журналист ESPN Грег Вышински предположил, кто из действующих хоккеистов НХЛ может попасть в Зал славы.

В статье упомянуты девять хоккеистов из России: Александр Овечкин («Вашингтон»), Евгений Малкин («Питтсбург»), Сергей Бобровский («Флорида»), Никита Кучеров, Андрей Василевский (оба — «Тампа-Бэй»), Артемий Панарин, Игорь Шестеркин (оба — «Рейнджерс»), Кирилл Капризов («Миннесота»).

По мнению Вышински, Овечкина могли бы включить в Зал славы сразу после завершения карьеры, если бы выборный комитет отменил бы обязательный трехлетий период ожидания после окончания карьеры.