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Сегодня, 16:50

Журналист ESPN назвал хоккеистов из России, которые могут попасть в Зал славы

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Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин.
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Журналист ESPN Грег Вышински предположил, кто из действующих хоккеистов НХЛ может попасть в Зал славы.

В статье упомянуты девять хоккеистов из России: Александр Овечкин («Вашингтон»), Евгений Малкин («Питтсбург»), Сергей Бобровский («Флорида»), Никита Кучеров, Андрей Василевский (оба — «Тампа-Бэй»), Артемий Панарин, Игорь Шестеркин (оба — «Рейнджерс»), Кирилл Капризов («Миннесота»).

По мнению Вышински, Овечкина могли бы включить в Зал славы сразу после завершения карьеры, если бы выборный комитет отменил бы обязательный трехлетий период ожидания после окончания карьеры.

Александр Овечкин
Андрей Василевский (хоккей)
Артемий Панарин
Евгений Малкин
Игорь Шестеркин
Кирилл Капризов
Никита Кучеров
Сергей Бобровский
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«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
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«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
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«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
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НХЛ: «Оттава» — «Детройт», «Чикаго» — «Тампа-Бэй». Результаты матчей 16 и 17 ноября
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 14 11 3 23
2 Вашингтон 14 8 6 18
3 Каролина 16 9 7 18
4 Филадельфия 16 8 8 17
5 Питтсбург 14 8 6 16
6 Нью-Джерси 14 7 7 15
7 Айлендерс 15 5 10 14
8 Коламбус 16 4 12 12
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 15 12 3 26
2 Флорида 15 10 5 21
3 Детройт 15 8 7 18
4 Торонто 15 8 7 18
5 Тампа-Бэй 16 6 10 16
6 Монреаль 16 7 9 16
7 Баффало 16 7 9 15
8 Оттава 13 6 7 12
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 15 11 4 23
2 Колорадо 15 10 5 20
3 Виннипег 15 8 7 18
4 Сент-Луис 14 8 6 17
5 Аризона 15 7 8 16
6 Миннесота 15 5 10 12
7 Чикаго 13 5 8 10
8 Нэшвилл 15 5 10 10
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 16 12 4 25
2 Вегас 16 12 4 25
3 Лос-Анджелес 14 8 6 19
4 Анахайм 16 9 7 18
5 Сиэтл 17 5 12 14
6 Калгари 15 5 10 12
7 Эдмонтон 15 5 10 11
8 Сан-Хосе 16 2 14 5
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21.11
16.11 03:30
Каролина – Филадельфия
 1 : 3
16.11 04:30
Эдмонтон – Сиэтл
 4 : 3 ОТ
16.11 05:00
Колорадо – Анахайм
 8 : 2
16.11 06:00
Ванкувер – Айлендерс
4 : 3 ОТ
16.11 22:00
Оттава – Детройт
 - : -
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Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 16 26
Элиас Петтерссон

Элиас Петтерссон

Ванкувер

 16 26
Куинн Хьюз

Куинн Хьюз

Ванкувер

 16 26
И Г
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Брок Босер

Ванкувер

 16 13
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 15 13
Кайл Коннор

Кайл Коннор

Виннипег Джетс

 15 13
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 7 1.69
Адин Хилл

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Вегас

 9 1.76

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