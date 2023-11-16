Журналист ESPN назвал хоккеистов из России, которые могут попасть в Зал славы
Журналист ESPN Грег Вышински предположил, кто из действующих хоккеистов НХЛ может попасть в Зал славы.
В статье упомянуты девять хоккеистов из России: Александр Овечкин («Вашингтон»), Евгений Малкин («Питтсбург»), Сергей Бобровский («Флорида»), Никита Кучеров, Андрей Василевский (оба — «Тампа-Бэй»), Артемий Панарин, Игорь Шестеркин (оба — «Рейнджерс»), Кирилл Капризов («Миннесота»).
По мнению Вышински, Овечкина могли бы включить в Зал славы сразу после завершения карьеры, если бы выборный комитет отменил бы обязательный трехлетий период ожидания после окончания карьеры.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|14
|11
|3
|23
|2
|Вашингтон
|14
|8
|6
|18
|3
|Каролина
|16
|9
|7
|18
|4
|Филадельфия
|16
|8
|8
|17
|5
|Питтсбург
|14
|8
|6
|16
|6
|Нью-Джерси
|14
|7
|7
|15
|7
|Айлендерс
|15
|5
|10
|14
|8
|Коламбус
|16
|4
|12
|12
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|15
|12
|3
|26
|2
|Флорида
|15
|10
|5
|21
|3
|Детройт
|15
|8
|7
|18
|4
|Торонто
|15
|8
|7
|18
|5
|Тампа-Бэй
|16
|6
|10
|16
|6
|Монреаль
|16
|7
|9
|16
|7
|Баффало
|16
|7
|9
|15
|8
|Оттава
|13
|6
|7
|12
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|15
|11
|4
|23
|2
|Колорадо
|15
|10
|5
|20
|3
|Виннипег
|15
|8
|7
|18
|4
|Сент-Луис
|14
|8
|6
|17
|5
|Аризона
|15
|7
|8
|16
|6
|Миннесота
|15
|5
|10
|12
|7
|Чикаго
|13
|5
|8
|10
|8
|Нэшвилл
|15
|5
|10
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|16
|12
|4
|25
|2
|Вегас
|16
|12
|4
|25
|3
|Лос-Анджелес
|14
|8
|6
|19
|4
|Анахайм
|16
|9
|7
|18
|5
|Сиэтл
|17
|5
|12
|14
|6
|Калгари
|15
|5
|10
|12
|7
|Эдмонтон
|15
|5
|10
|11
|8
|Сан-Хосе
|16
|2
|14
|5
|16.11
|03:30
|
Каролина – Филадельфия
|1 : 3
|16.11
|04:30
|
Эдмонтон – Сиэтл
|4 : 3 ОТ
|16.11
|05:00
|
Колорадо – Анахайм
|8 : 2
|16.11
|06:00
|
Ванкувер – Айлендерс
|4 : 3 ОТ
|16.11
|22:00
|
Оттава – Детройт
|- : -
|И
|О
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|16
|26
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|16
|26
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|16
|26
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|16
|13
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|15
|13
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|15
|13
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|7
|1.69
|
|
Адин Хилл
Вегас
|9
|1.76