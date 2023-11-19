Тренер «Рейнджерс» назвал великолепной игру Панарина в матче с «Нью-Джерси»
Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт оценил игру россиянина Артемия Панарина в матче с «Нью-Джерси» (5:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
32-летний нападающий оформил дубль.
«Он играл великолепно. Их звено с Трочеком и Лафреньером сегодня снова представляло угрозу, когда они были на льду, но Панарин сыграл великолепно», — приводит слова Лавиолетта пресс-служба «Рейнджерс».
Панарин стал первым игроком «Рейнджеррс» с 2006 года с 2 и более очками в 5 матчах подряд. В текущем сезоне российский форвард набрал 26 (10+16) очков в 15 матчах НХЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|15
|12
|3
|25
|2
|Вашингтон
|15
|9
|6
|20
|3
|Каролина
|17
|10
|7
|20
|4
|Филадельфия
|17
|9
|8
|19
|5
|Нью-Джерси
|16
|8
|8
|17
|6
|Айлендерс
|17
|6
|11
|17
|7
|Питтсбург
|16
|8
|8
|16
|8
|Коламбус
|18
|4
|14
|12
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|16
|13
|3
|28
|2
|Флорида
|17
|11
|6
|23
|3
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|16
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|4
|Тампа-Бэй
|18
|8
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|5
|Детройт
|17
|8
|9
|19
|6
|Оттава
|15
|8
|7
|16
|7
|Монреаль
|18
|7
|11
|16
|8
|Баффало
|17
|7
|10
|15
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|16
|11
|5
|23
|2
|Колорадо
|16
|11
|5
|22
|3
|Виннипег
|17
|10
|7
|22
|4
|Аризона
|17
|8
|9
|18
|5
|Сент-Луис
|16
|8
|8
|17
|6
|Миннесота
|16
|5
|11
|13
|7
|Нэшвилл
|16
|6
|10
|12
|8
|Чикаго
|15
|5
|10
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|18
|13
|5
|28
|2
|Ванкувер
|18
|12
|6
|25
|3
|Лос-Анджелес
|16
|10
|6
|23
|4
|Анахайм
|17
|9
|8
|18
|5
|Сиэтл
|19
|7
|12
|18
|6
|Калгари
|17
|6
|11
|15
|7
|Эдмонтон
|16
|5
|11
|11
|8
|Сан-Хосе
|17
|3
|14
|7
Результаты / календарь
9.11
10.11
11.11
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13.11
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15.11
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23.11
24.11
25.11
|19.11
|00:00
|
Тампа-Бэй – Эдмонтон
|6 : 4
|19.11
|03:00
|
Каролина – Питтсбург
|4 : 2
|19.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Рейнджерс
|3 : 5
|19.11
|03:00
|
Виннипег – Аризона
|5 : 2
|19.11
|03:00
|
Калгари – Айлендерс
|4 : 5 Б
|19.11
|03:00
|
Бостон – Монреаль
|5 : 2
|19.11
|03:30
|
Вашингтон – Коламбус
|4 : 3
|19.11
|05:00
|
Даллас – Колорадо
|3 : 6
|19.11
|06:00
|
Ванкувер – Сиэтл
|3 : 4
|19.11
|06:30
|
Лос-Анджелес – Сент-Луис
|5 : 1
|19.11
|16:00
|
Миннесота – Торонто
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|18
|28
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|18
|28
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|18
|28
|И
|Г
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|17
|14
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|18
|13
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|17
|13
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|8
|1.72
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|6
|2.01
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