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Сегодня, 03:39

Федоров выразил соболезнования Овечкину в связи со смертью его отца

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров выразил соболезнования форварду «Вашингтона» Александру Овечкину в связи со смертью его отца — Михаила.

«Сложная ситуация, когда уходит такой родной человек. Я принес Саше глубочайшие соболезнования. Все мои мысли сейчас, мои соболезнования с Сашей. Дядя Миша остается в наших сердцах», — приводит «РЕН ТВ» слова Федорова

В среду, 15 февраля, Александр Овечкин сообщил о смерти своего отца. 14 февраля хоккеист временно покинул расположение «Вашингтона».

Александр и&nbsp;Михаил Овечкины. Саша, держись! Не стало Михаила Овечкина
Источник: https://ren.tv/news/sport/1076243-fedorov-vyrazil-soboleznovaniia-ovechkinu-v-sviazi-so-smertiu-ego-ottsa
Александр Овечкин
Сергей Федоров
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 53 35 18 78
2 Нью-Джерси 53 35 18 75
3 Рейнджерс 53 31 22 70
4 Питтсбург 53 27 26 63
5 Вашингтон 56 28 28 62
6 Айлендерс 57 27 30 61
7 Филадельфия 55 22 33 54
8 Коламбус 54 16 38 36
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 53 40 13 85
2 Тампа-Бэй 53 35 18 72
3 Торонто 54 32 22 72
4 Флорида 57 27 30 60
5 Баффало 52 26 26 56
6 Детройт 52 24 28 56
7 Оттава 53 26 27 55
8 Монреаль 54 23 31 50
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 55 30 25 71
2 Виннипег 54 34 20 69
3 Колорадо 52 28 24 61
4 Миннесота 53 28 25 61
5 Нэшвилл 51 25 26 56
6 Сент-Луис 53 25 28 53
7 Аризона 54 18 36 44
8 Чикаго 52 16 36 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 54 32 22 68
2 Лос-Анджелес 55 30 25 67
3 Сиэтл 54 30 24 66
4 Эдмонтон 54 30 24 65
5 Калгари 54 25 29 61
6 Ванкувер 54 21 33 46
7 Сан-Хосе 55 17 38 45
8 Анахайм 54 17 37 40
Результаты / календарь
1.02
2.02
7.02
8.02
9.02
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14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
16.02 03:00
Торонто – Чикаго
 - : -
16.02 05:00
Аризона – Тампа-Бэй
 - : -
16.02 05:30
Миннесота – Колорадо
 - : -
16.02 05:30
Эдмонтон – Детройт
 - : -
16.02 06:00
Анахайм – Баффало
 - : -
16.02 06:00
Ванкувер – Рейнджерс
- : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 54 97
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 52 79
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 53 78
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 54 42
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 53 39
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

52 35
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 34 1.90
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 23 2.17
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 41 2.23
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