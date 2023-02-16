Федоров выразил соболезнования Овечкину в связи со смертью его отца

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров выразил соболезнования форварду «Вашингтона» Александру Овечкину в связи со смертью его отца — Михаила.

«Сложная ситуация, когда уходит такой родной человек. Я принес Саше глубочайшие соболезнования. Все мои мысли сейчас, мои соболезнования с Сашей. Дядя Миша остается в наших сердцах», — приводит «РЕН ТВ» слова Федорова

В среду, 15 февраля, Александр Овечкин сообщил о смерти своего отца. 14 февраля хоккеист временно покинул расположение «Вашингтона».