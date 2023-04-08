Фантилли признан лучшим игроком сезона в студенческом хоккее США

Нападающий университета Мичигана признан лучшим игроком сезона в студенческом хоккее США, сообщает пресс-служба НХЛ.

18-летний форвард стал обладателем приза имени Хоби Бейкера. В текущем сезоне он провел за команду 36 матчей и набрал 65 (30+35) очков.

В голосовании он обошел двух форвардов университета Миннесоты — Логана Кули (60 очков за 38 матчей) и Мэттью Ниса (42, 39).