«Сан-Хосе» показал фото Мухамадуллина с первой шайбой в АХЛ

Защитник «Сан-Хосе Барракуда» Шакир Мухамадуллин забросил первую шайбу в АХЛ.

Пресс-служба клуба опубликовала фото 21-летнего россиянина с шайбой.

Мухамадуллин зимой 2023 года в рамках обмена перешел в «Сан-Хосе» из «Нью-Джерси». После окончания выступления за «Салават Юлаев» защитник присоединился к фарм-клубу «Шаркс», набрав 8 (1+7) очков в 9 матчах АХЛ.