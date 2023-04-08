Защитник «Колорадо» Макар выбыл из-за травмы на неопределенный срок

Защитник «Колорадо» Кэйл Макар получил травму нижней части тела, сообщает официальный сайт НХЛ.

24-летний канадец выбыл на неопределенный срок, уже пропустив два матча. Ранее он пропустил 4 игры в январе из-за травмы верхней части тела и 9 игр в феврале и марте из-за сотрясения мозга.

В текущем сезоне Макар провел 60 матчей, в которых набрал 66 (17+49) очков.