Фанаты признали сейв Сорокина лучшим вратарским спасением сезона в НХЛ

Сейв вратаря «Айлендерс» Ильи Сорокина в матче регулярного чемпионата против «Рейнджерс» был признан лучшим спасением года в Национальной хоккейной лиге по версии болельщиков.

Спасение было совершено после броска нападающего команды из Нью-Йорка Артемия Панарина в матче «Рейнджерс» — «Айлендерс», который прошел 17 марта и завершился победой гостей со счетом 2:1. Сорокин в той игре отразил 29 из 30 бросков.

Панарин при счете 0:0 имел шанс отметиться голом, когда нанес опасный бросок из левого круга вбрасывания в пустой угол ворот «Айлендерс». Однако Сорокин в падении успел выставить клюшку, которой отразил бросок российского форварда.