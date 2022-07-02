Генеральный менеджер «Сент-Луиса» Армстронг рассказал о сроках восстановления Торопченко

Генеральный менеджер «Сент-Луиса» Даг Армстронг рассказал о сроках восстановления форварда Алексея Торопченко после операции на плече. Ранее сообщалось, что российский хоккеист не вернется на лед до декабря.

«Это тяжелый удар», — цитирует Армстронга официальный сайт НХЛ. «Это одна из тех травм, с которой потенциально можно продолжать играть, но усугубить ее. Тогда восстановление после операции будет длиться от четырех до пяти месяцев. Мы подумали, что было бы разумно позаботиться о ней сейчас, чтобы Торопченко вернулся сильным и ему не нужно было бы беспокоиться о плече».

Также Армстронг подчеркнул, что 23-летний россиянин является важным игроком «Сент-Луиса».

«Рост, фигура, физическая форма — отличный командный игрок. Нам будем нехватать Торопченко в октябре и ноябре, и команда будет очень ждать его возвращения», — подчеркнул Армстронг.

В минувшем сезоне Торопченко провел 28 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 2 (2+0) очка. Также на его счету 2 (0+2) очка в 12 играх плей-офф.