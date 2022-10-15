Панарин повторил клубный рекорд «Рейнджерс» 30-летней давности

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (1:4).

Как сообщает пресс-служба клуба, 30-летний россиянин повторил клубное достижение. Он сделал 5-ю голевую передачу в трех стартовых встречах сезона.

В сезоне-1992/93 такую результативность по голевым передачам на старте сезона показали Марк Мессье и Брайан Литч.