Евгений Кузнецов: "Понял, что выиграл Кубок Стэнли, когда привез его в Челябинск"

Обладатель и лучший бомбардир Кубка Стэнли-2018, нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов​ в эксклюзивном интервью обозревателю "СЭ" Игорю Рабинеру рассказал об эмоциях болельщиков после завоевания главного трофея плей-офф НХЛ.

Кузнецов является воспитанником челябинского "Трактора", где выступал с 2009 по 2014 год.

– Понял, что выиграл Кубок, уже когда в Челябинск его привезли, – сказал Кузнецов. – Заходишь в магазин продуктовый и видишь, как люди оборачиваются и рот открывают. Как бы спортсмены ни говорили, что особо не обращают на это внимание – все равно ты в какой-то мере тренируешься и играешь, чтобы какая-то слава была, чтобы тебя узнавали. Когда этим летом домой приехал, вдруг увидел, сколько незнакомых людей радовались за меня. И видно, что это искренне. Удивился, сколько людей в Челябинске в пять утра вставали и наши матчи смотрели – скоро же на работу! От многих слышал: "Слушай, из-за вас месяц на работе выпал". Когда выиграли, начальство им разрешило: "Можете к обеду приходить". Потому что сами тоже смотрели… (Игорь Рабинер)

Полное интервью с Кузнецовым читайте – здесь