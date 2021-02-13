Евгений Кузнецов: «Нахожусь не в лучшей форме, но психологически готов на 100 процентов»

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов оценил свою нынешнюю форму.

«Нужно набраться терпения. Я должен делать все с умом. Нужно втянуться, не брать слишком много на себя. Не могу сказать, что нахожусь в лучшей форме, но психологически я готов на 100 процентов», — приводит слова Кузнецова пресс-служба «Кэпиталз».

20 января НХЛ запретила Кузнецову, Александру Овечкину, Дмитрию Орлову и Илье Самсонову тренироваться и играть из-за нарушения протоколов лиги о COVID-19.

В текущем сезоне Кузнецов провел 4 матча, забросил 1 шайбу и сделал 2 результативные передачи.