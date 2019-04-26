Нападающий "Флориды" Евгений Дадонов считает, что форвард Никита Гусев добьется успеха в НХЛ. Игрок со следующего сезона будет защищать цвета "Вегаса".

- У Панарина в НХЛ получилось сразу, а получится ли, по-вашему, у Никиты Гусева, с которым вы в СКА тоже успели поиграть? Или от команды зависит?

– Думаю, получится. Никита – хороший хоккеист, и не вижу, что может ему помешать. Конечно, ситуации всякие бывают. Я уже говорил, что не ожидал от Панарина такой игры в первом же сезоне, а вот теперь уже ничему не удивлюсь. И думаю, что, если Никиту будут правильно использовать, он сможет сыграть не менее ярко. (Игорь Рабинер)

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