Есть ли шансы у Панарина на плей-офф? Live с Зислисом и Федотовым — в 14.00
11:00
Эфир о главных событиях апреля в НХЛ с Михаилом Зислисом и известным комментатором, бывшим скаутом сборной России, а сейчас гендиректором Главного спортивного агентства Сергеем Федотовым — в 14.00 на YouTube-канале «СЭ».
Главные темы:
— Дедлайн — победители и проигравшие;
— Последние интриги регулярки — кто попадет в плей-офф;
— Российские итоги апреля — Панарин, Капризов, Овечкин и другие.
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