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Есть ли шансы у Панарина на плей-офф? Live с Зислисом и Федотовым — в 14.00

11:00
Есть ли шансы у Панарина на плей-офф?
Есть ли шансы у Панарина на плей-офф?

Эфир о главных событиях апреля в НХЛ с Михаилом Зислисом и известным комментатором, бывшим скаутом сборной России, а сейчас гендиректором Главного спортивного агентства Сергеем Федотовым — в 14.00 на YouTube-канале «СЭ».

Главные темы:

— Дедлайн — победители и проигравшие;

— Последние интриги регулярки — кто попадет в плей-офф;

— Российские итоги апреля — Панарин, Капризов, Овечкин и другие.

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