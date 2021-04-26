Эфир о главных событиях апреля в НХЛ с Михаилом Зислисом и известным комментатором, бывшим скаутом сборной России, а сейчас гендиректором Главного спортивного агентства Сергеем Федотовым — в 14.00 на YouTube-канале «СЭ».

Главные темы:

— Дедлайн — победители и проигравшие;

— Последние интриги регулярки — кто попадет в плей-офф;

— Российские итоги апреля — Панарин, Капризов, Овечкин и другие.