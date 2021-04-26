Форвард «Рейнджерс» Лафренье прокомментировал игру с Бучневичем и Зибанеджадом

Форвард клуба НХЛ «Рейнджерс» Алекси Лафренье высказался о выступлении в первой тройке с Микой Зибанеджадом и Павлом Бучневичем.

«Я играю с отличными хоккеистами. Каждый день я учусь на тренировке, хочу стать лучше. Мне очень нравится играть с Микой и Бучем, они выдающиеся нападающие. Стараюсь учиться у них, чтобы постоянно расти», — цитирует Лафренье официальный сайт НХЛ.