Форвард «Рейнджерс» Лафренье прокомментировал игру с Бучневичем и Зибанеджадом
09:50
Форвард клуба НХЛ «Рейнджерс» Алекси Лафренье высказался о выступлении в первой тройке с Микой Зибанеджадом и Павлом Бучневичем.
«Я играю с отличными хоккеистами. Каждый день я учусь на тренировке, хочу стать лучше. Мне очень нравится играть с Микой и Бучем, они выдающиеся нападающие. Стараюсь учиться у них, чтобы постоянно расти», — цитирует Лафренье официальный сайт НХЛ.
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